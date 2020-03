Guardiola, disconforme con la decisión del fútbol español

El entrenador del club Manchester City, de Inglaterra, el español Josep Guardiola, dijo que "no tiene sentido jugar sin público" tras la decisión adoptada en España de disputar a puerta cerrada las dos próximas jornadas de Liga en Primera y Segunda División por el coronavirus, y destacó que los aficionados son su "razón de ser".





"En España van a jugar las dos próximas semanas a puerta cerrada y creo que también va a pasar aquí. En España la tendencia sube de la misma forma que lo hizo antes en Italia. Eso sí, también tenemos que preguntarnos si no es peor jugar al fútbol sin espectadores. Son nuestra razón de ser, nosotros", indicó Guardiola en rueda de prensa.



El técnico cree que deberían adoptar otra decisión para que los seguidores pudiesen disfrutar de su equipo. "Nosotros hacemos nuestro trabajo para ellos. Si la gente no puede venir al estadio, no tiene sentido jugar", explicó.



"Seguiremos lo que nos digan, pero no me gustaría jugar sin público ni en Champions (frente al Real Madrid), ni en la Premier League. Vamos a seguir las instrucciones del Gobierno, está todo el mundo involucrado en esto", finalizó el entrenador, según DPA.