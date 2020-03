A Tevez le preguntaron si Boca murió en Madrid ¿qué respondió?

Carlos Tevez habló de todo y de todos. El goleador de Boca desde que llegó Miguel Ángel Russo habló en el programa "Fútbol sin Manchas", de Canal 26, y dejó varios títulos. Entre otras cosas, reveló cuál fue la Copa que más lamentó perder y además le contestó a los hinchas que hablan de la muerte del Xeneize en la Libertadores 2018.

"Boca no murió en Madrid, sino no estarían peleando y preocupados por nosotros. Están ganando y van primeros, pero están preocupados por Boca", afirmó entre risas y agregó: "Si me gustaría tener otro partido, todos dicen que estamos muertos pero seguimos peleando. Ellos dicen que estamos muertos, pero siguen peleando contra Boca y eso es lo más lindo".

"Para mí si lo jugábamos ese partido, teníamos grandes chances. A River lo benefició ir a Madrid, jugar ese partido afuera para ellos se les hizo mucho más fácil", agregó sobre la recordada final de la Libertadores.

Al ser consultado sobre la derrota que más de dolió, recordó: "Cuando perdimos contra Independiente del Valle me pegó muchísimo, ya no quería saber más nada. Yo sentía que era la Libertadores que tendríamos que haber ganado, ahí la perdimos nosotros. Esa era la Copa que yo sentía que la teníamos que ganar".

También habló de Riquelme, Reconoció que tuvo diferencias con el actual vicepresidente pero que su relación actual lo ayudó y mejoró su confianza: "Estuve peleado con Román solamente por la prensa. En esos momentos que Román criticaba al equipo, uno como cabeza de grupo no me gustaba, no me gustaba que los chicos pensaran algo que Román no era".