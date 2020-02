Román le confesó a Márcico quién es el mejor de Boca

Alberto Márcico fue invitado por Juan Román Riquelme para ver el partido entre Boca y Atlético Tucumán desde el palco que posee el "10" en la Bombonera. El Beto disfrutó el duelo, se emocionó con el recibimiento y reveló un diálogo con el ahora vicepresidente de la institución sobre quién es el mejor del plantel.

"Román piensa que Bebelo es el mejor, pero ve que le falta carácter para imponerse", aseguró, y siguió: "Le tiene mucha confianza y yo también, pero creo que tiene que soltarse más, ganar confianza. Cuando logre ese salto, va a ser muy importante para el equipo".

Luego, se refirió al nuevo lugar que ocupa Román, lo llenó de elogios, y de paso criticó duro a la anterior dirigencia: "Hay que sacarse el sombrero con lo que está haciendo Román, cuando me dio la camiseta con mi nombre me emocioné. Fue lo máximo".

#Riquelme junto al gran Beto Márcico. uD83DuDE4CuD83DuDD1F



Miren el detalle de la sillauD83DuDC47 pic.twitter.com/CNGbixIW6n — La12tuittera ? (@La12tuittera) February 9, 2020

"Antes no me dejaban entrar a la Bombonera, es un mimo al alma para los ex jugadores. Con la anterior dirigencia, había que ponerse de rodillas para conseguir una entrada", recordó.

También expresó su deseo de trabajar en el club y dejó en claro que Boca es el único que puede pelearle el campeonato a River: "Creo que es el único que se lo puede pelear. Fijate que los demás equipos fueron perdiendo puntos. Y no podés darle esa ventaja a River. Igual, para mí, ellos también van a dejar algo en el camino en estas fechas. Así que Boca tiene que seguir ganando.