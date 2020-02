Ex Barcelona: "Messi no es Cristiano, fracasaría en la Premier"

La última semana fue convulsionada para el Barcelona ya que Lionel Messi se enojó con Eric Abidal, secretario técnico del club, y se empezó a hablar ahora sí con más fuerza acerca de una posible partida del equipo en el que está desde los 12 años.

Uno de los equipos que aparecen como posible destino del crack argentino es el Manchester City por la presencia de Pep Guardiola como entrenador. Sin embargo, hay quienes no lo ven destacándose en la Premier League.

Emmanuel Petit, mediocampista francés campeón del mundo en 1998 con su Selección y ex jugador del Barcelona, dejó su contundente opinión. "Honestamente, no creo que Messi esté hecho para la intensidad de la Premier League. Messi no es Cristiano, él fracasaría en la Premier".

"No le gusta que estén todo el rato dándole patadas y apretándolo, no está acostumbrado porque en España está protegido", aportó Petit, quien, además de su paso por el Barça, se destacó en Mónaco, Arsenal y Chelsea.

Por último, Petit, en una entrevista con el diario Mirror, indicó: "Sin duda sería un placer para los hinchas ingleses verlo en la Premier, pero no veo por qué un club como Manchester City, por ejemplo, tiraría la casa por la ventana para fichar a Messi con 32 o 33 años".

Pep Guardiola ya se había expresado al respecto y había intentado desactivar el rumor. "Mi deseo es que Messi termine su carrera en el Barcelona, creo que se quedará allí. Él juega para el Barcelona y se quedará allí", había afirmado.