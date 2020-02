Gallardo recibió el alta y no descarta ir a Santa Fe

El entrenador Marcelo Gallardo se resiste a perderse el duelo de River ante Unión del próximo domingo. El DT Millonario fue dado de alta luego de haber sido operado para extraerle, este jueves, unos cálculos renales, y a la salida de la clínica Los Arcos no descartó su presencia en Santa Fe.

"Si mañana me siento bien voy a estar dirigiendo el entrenamiento. Si estoy bien voy a viajar a Santa Fe", dijo a los periodistas que lo esperaban a la salida. Luego explicó que "tengo que tener algunos cuidados nada más, es la indicación médica que tengo, pero nada me impide poder estar. No puedo hacer actividad física todavía porque no está indicado así, pero puedo andar. Así que ya tengo el alta médica y puedo andar tranquilo".

“NADA ME IMPIDE PODER DIRIGIR”



Gallardo, a la salida de la clínica, confirmó que el domingo estará en Santa Fe. pic.twitter.com/3ZVdtbeHq2 — TyC Sports (@TyCSports) February 7, 2020

Ante la consulta sobre cómo se siente un día después de la operación, el Muñeco aseguró que "doblado, pero bien, ahora ya estoy de nuevo enderezándome. Tuve un dolor muy fuerte pero ahora estoy mejor". Según informa Infobae, Gallardo deberá llevar a cabo otras 24 horas de reposo antes de realizar cualquier tipo de actividad.

River Plate, único líder del campeonato, visitará a Unión el domingo a las 21.45.