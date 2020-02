El domingo comienza la temporada en Mendoza

El próximo domingo el turf mendocino ofrecerá el capítulo inaugural de su temporada 2020. Luego de una prolongada inactividad, las carreras cortas y largas vuelven a la pista del Hipódromo de Mendoza. La expectativa en torno a la jornada es grande, pero lo es mucho más teniendo en cuenta que la primera reunión del año suele ser una de las más esperadas por el público.

La reunión tendrá un total de once contiendas, entre cuadreras y largas, y la primera se largará a las 11.

A continuación el detalle del programa:

1ra carrera - Premio: "Desafío Valletano" - 225 metros - 11 horas

1 Soy Ratita

2 Recit Carolle (ex Rolling Stone)

3 Cantinera

4 Terremoto

5 Luisito Camote (ex Viscolm Baby)

6 Margarito (ex Fortuna Rock Neutron)

7 Cuartetera (ex Soy Tu Dueña)

8 Franchesca

9 Don Carlos (ex Einor)

10 Mariachi (ex Rey Cuyano)

2da carrera - Premio: "Bonyzarah" - 600 metros - 11.40

1 Daniela Te Quiero

2 Equal Pri

3 Payphone

4 Depeche Toi

5 El Daniel

6 Miss Atómica

7 Astronova

8 Donde Voto

9 Every Month

10 Dr. Lima

11 El Tatio

3ra carrera - Premio: "Noble Feligrés - 325 metros - 12.20

1 West Killer

2 Valentina

3 Ver Seattle

4 Forastero (SPC Lapse of Reason)

5 Lírico Al

6 Merlín

7 Milanesa (SPC Lea Star)

8 Cómplice

9 Tengo Aguante

10 Mala Fama (ex Flying Pilot)

4ta carrera - Premio: "Sos Bacán" - 1300 metros - 13

1 Design D' Autore

2 Monet

3 Che Pistero

4 Halo Mars

5 Penucho

6 Top Leopard

7 Quantic

8 Optimist Boy

9 Muñeco Banker

5ta carrera - Premio: "Orange Nugget" - 1200 metros - 14 (Comienza la Apuesta Triple Exacta de Combinadas - Pozo rezago: $ 3.242,46)

1 Poder Secreto

2 Asdrubal

3 Bruneti

4 Tomi Treasure

5 Tufiilaro

6 León Diferente

7 Brannister

8 Twelver

9 Mendocino de Brasil

10 Question Mark

11 Dr. Aldeano

12 Strike Force

13 Urban Legend

14 Chileno Pay

6ta carrera - Premio: "Harlan's Radio" - 1200 metros - 14.40 (Continúa la Triple)

1 Betise

2 Mamá Inca

3 Ansinna

4 (Almerares

4a (Trip To Veneza

5 Miss Barcelonettta

6 Bonifatia

7 Primera Spring

8 (Prada Girl

8a (Agnella

9 Malvon

10 Summer Days

7ma carrera - Premio: "Señor Lanato" - 1300 metros - 15.20 (Finaliza la Triple)

1 Mariavira

2 Emma County

3 Sailor Moon

4 Macabet

5 Lucy Liuu

6 Astiya de Boca

7 India Clásica

8 Weekend Ideal

8va carrera - Clásico: "Preparatorio Vendimia" - 2000 metros -15.20

1 Seattle Bar

2 Brujita Lizardi

3 Per Piacere

4 (Pindariano

4a (Cat's Away

5 Que Vaivén

6 Coco's Park

7 None Like Him

8 World Famous

9 Ghost Sound

9na carrera - Clásico: "Apertura de Cuadreras" - 290 metros - 16.40

1 Don Cacho

2 Último Cuadrero

3 Chamán

4 Manso Amigo

10ma - Clásico: "Apertura Sr. David Crocco" - 1600 metros - 17.20

1 Sanglers

2 Copador Holiday

3 Codigo Civil

4 Marcus Traianus

5 Témpano Sam

6 Kahyala

7 Animal Instinct

11ma carrera - Premio: "Sr. Carlos Gomez" 600 metros - 18

1 Cavilosa

2 Stay Vestido

3 Correme Vos

4 Forli Day

5 Emmsagitario

Nota: Fernando Gabrielli