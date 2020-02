Russo sobre Andrada: "Está bien, pero no estoy apurado"

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, informó hoy que el arquero Esteban Andrada se encuentra bien de la lesión en la rodilla derecha, pero aseguró no estar "apurado" para que vuelva a la titularidad el próximo sábado en el partido ante Atlético Tucumán, como local.



"Mañana lo vamos a terminar de definir. Andrada trabajó bien estos dos días pero no tengo apuro con nadie", afirmó Russo en la conferencia de prensa que brindó esta mañana en el centro de entrenamientos de Ezeiza.

¿Ataja Andrada, Miguel? Russo se refirió a la posibilidad de que el arquero sea titular ante Atlético Tucumán. ¡Sumate a #SportsCenter, en vivo por ESPN2! pic.twitter.com/ykFR7HIGRq — SportsCenter (@SC_ESPN) February 6, 2020





El entrenador "xeneize" no confirmó el equipo para recibir a Atlético Tucumán el sábado a las 21.45 en La Bombonera pero lo más probable es que no apurará el retorno de Andrada y el único cambio sería el retorno de Carlos Izquierdoz.



Russo hizo mucho hincapié en "bajar la ansiedad" y ante las reiteradas consultas sobre los tres puntos de diferencia con el líder de la Superliga, River Plate, remarcó que no piensa más allá de la próxima fecha.



La probable formación de Boca sería con Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Izquierdoz y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández y Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano.