Arano, una bomba sobre el descenso de River y el Racing de Merlo

Carlos Arano, quien integró el plantel de River que descendió en 2011 a la Primera B Nacional, tiró una bomba después de casi nueve años del peor momento de la historia del Millonario: "El equipo a Jota Jota se lo armaba (Daniel) Passarella. Tenía más chapa y Daniel estaba siempre con el grupo".

"No siento que haya fracasado en mi paso por el club. Aunque a nivel deportivo fue terrible... es un club muy grande en Argentina y en el mundo. Hicimos un torneo bárbaro, de 31 puntos, clasificamos a copa Sudamericana, pero jugamos mal los dos partidos clave", afirmó Arano que jugó durante tres años en Núñez, adonde llegó en 2010 de la mano de Ángel Cappa, quien tuvo un breve ciclo en el club.

Además, recordó lo que fue el partido ante Vélez en el Apertura 2001 que terminó con la coronación de Racing como campeón después de 35 años y contó que apenas jugó "cuatro segundos".

"Nunca soñé con salir campeón, porque siempre le pasaba algo a Racing. En el último partido, ya habíamos hecho dos cambios. Quedaba uno y yo estaba en el banco, mirando a Mostaza (Reinaldo Merlo), que no me ponía. En un momento, cuando adicionan un minuto, se me fue todo, lo cacé del hombro y le dije: '¡Mostaza, poneme por favor!", dijo.

Y continuó: "Me llamó, y cuando le pregunté por quién entraba, me dijo: "¡Por el que quieras!". Justo me miró Gustavo (Barros Schelotto) y lo llamé. Entré, sacó el arquero y terminó el partid. Yo quería terminar jugando y estuve cuatro o cinco segundos en la cancha creo".