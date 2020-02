Djokovic contó lo que debió padecer en la guerra en Serbia

Novak Djokovic, nuevo número uno del ranking tras vencer a Dominic Thiem en la final del Abierto de Australia, reconoció que vivió una infancia turbulenta en la que tuvo que hacer filas para obtener leche y pan en una Serbia devastada por la guerra. El tenista aseguró que eso lo hizo tener hambre de éxito.

“Mis años de crianza en Serbia durante los 90′ con tantas guerras, fueron momentos muy difíciles”, fueron las primeras palabras que salieron de su boca.

El jugador de 32 años, consideró que lo vivido le dio mucha fuerza mental, la cual necesitó para sobreponerse a los dos sets consecutivos que había perdido. Finalmente, “Nole” se impuso al austriaco Dominic Thiem por 6-4, 4-6, 2-6, 6- 3, 6-4.

Con el embargo en nuestro país, teníamos que hacer cola para conseguir pan, leche, agua y otras cosas básicas de la vida y este tipo de cosas te hacen más fuerte y te generan más hambre por el éxito en lo que sea que decidas hacer ", consideró el oriundo de Belgrado.

Djokovic reconoció que, “es probable que esa haya sido mi base, el hecho de que literalmente vengo de no tener nada, en una vida difícil para mi familia y para mí gente. Es probable que esa sea una de las razones que me hacen más fuerte a nivel mental, para superar desafíos”

“Volver a eso, recordar de dónde vengo siempre me inspira, me motiva a esforzarme aún más”, concluyó.

Es que “Nole” parecía estar en problemas después de perder el segundo y tercer set. El serbio demostró muchos síntomas de cansancio e imprecisiones durante esos momentos, mientras que su entrenador le aseguraba que estaba deshidratado: “Definitivamente no me sentía bien. No sabía lo que iba a pasar. Intentaba mantenerme vivo mental y emocionalmente”, dijo.

La victoria, sin embargo, le aseguró a Djokovic su regreso al número uno del ranking ATP desplazando a Nadal. Federer, en tanto, sigue tercero con Thiem subiendo un lugar en la tabla, alcanzando el cuarto puesto.

También se convirtió, junto a Nadal (12 en el Abierto de Francia) y Federer (ocho en Wimbledon) en el tercer hombre en ganar ocho o más títulos en un mismo Grand Slam. “Obviamente en esta etapa de mi carrera, los Grand Slams son los que más valoro. Son los que priorizo”, afirmó.

Finalmente, reconoció que “los Gran Slam son mi principal objetivo y por lo que sigo compitiendo y jugando toda la temporada. Intento lograr el número uno histórico”, agregó tras conquistar su decimoséptimo ‘major’ y acercarse aún más al suizo Roger Federer (20) y el español Rafael Nadal (19).