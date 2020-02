Delbonis perdió frente al uruguayo Cuevas

El azuleño Federico Delbonis no tuvo un buen rendimiento en el juego de esta noche en su debut en la segunda edición del Córdoba Open ATP 250 de tenis y cayó ante el uruguayo Pablo Cuevas por 7-5 y 6-2, mientras que mañana el cordobés Juan Ignacio Londero comenzará a defender la corona obtenida en el 2019 cuando se mida ante el italiano Marco Cechinatto.



Cuevas, 48º en el ranking mundial, se enfrentará en la siguiente instancia ante el italiano Gianluca Mager (133), quien derrotó más temprano al argentino Juan Pablo Fincovich (6-2, 3-6 y 6-2), en tanto que cerraban la jornada inaugural los españoles Fernando Verdasco (49) ante el español Carlos Taberner (198).

Un sincero @PabloCuevas22 tras el triunfo 7-5 y 6-2 sobre @FedeDelbonis en su debut en el #CordobaOpen uD83CuDFBE pic.twitter.com/ldwvVn8IGd — Córdoba Open (@CordobaOpen) February 4, 2020





El encuentro entre Cuevas y Delbonis (74) tuvo un comienzo irregular para ambos, con muchos errores no forzados, y en esa vorágine es que el uruguayo quebró rápidamente el saque del local, pero no tardó Delbonis en recuperarse para ganar cuatro juegos seguidos y pasar al frente 4-2.



Reaccionó a tiempo el uruguayo lograr dos quiebres más y así quedarse con el primer set por 7 a 5, con un Delbonis que nunca logró encontrar ritmo y tuvo demasiadas fallas ante un Cuevas que no brillaba pero se enfocaba en meter sus bolas con seguridad.



En el quinto juego del segundo parcial volvió a perder el servicio el nacido en Azul, y Cuevas comenzó a partir de ahí a manejar los ritmos del juego.





No pudo volver a enfocarse en el juego Delbonis, y vio como se le escapaba la posibilidad de revertir el marcador, mientras que Cuevas se afirmaba con su juego desde el fondo de la cancha para solidificar una victoria que construyó jugando de menor a mayor.



En los turnos anteriores, el húngaro Attila Balazs (108) superó al italiano Lorenzo Sonego (52) por 6-2 y 7-6 (7-3), y la mencionada victoria del italiano Mager ante el bonaerense Ficovich.



Mañana seguirá la primera ronda con los siguientes encuentros: el rosarino Facundo Bagnis (135) – Albert Ramos-Vignolas (42, España); Hugo Dellien (77, Bolivia)-el cordobés Pedro Cachín (354); el cordobés Londero (50) - Cechinatto (72) y el correntino Leonardo Mayer (103)-Jaume Munar (87, España), todos a jugarse en el estadio principal del predio del estadio Mario Kempes.



En la cancha 1 se jugarán los partidos entre el rosarino Federico Coria (119) y el eslovaco Andrej Martin (100), y más tarde el porteño Francisco Cerundolo (240) ante el español Pablo Andújar (63).



En la cancha 2 se enfrentarán en primer turno los españoles Roberto Carballes Baena (83) y Pedro Martínes Portero (150), y cerrarán ese court el francés Couretin Moutet (71) ante el brasilero Thiago Monteiro (89).