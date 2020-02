El posteo de Cristina Fernández por la muerte de Brian Toledo

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dedicó hoy unas emotivas líneas en sus redes sociales al atleta Braian Toledo, fallecido a los 26 de años en un accidente con su moto en la ciudad bonaerense de Marcos Paz, su ciudad natal.



"Braian Toledo... Todavía recuerdo cuando lo conocí... a él y a su historia de humildad, de trabajo, de esfuerzo y superación. Gracias Braian por llevar siempre la bandera Argentina tan lejos como tu jabalina", escribió Cristina, que publicó una foto de ambos.

Toledo fue una "debilidad" pública de Cristina durante su mandato: solía señalarlo, justamente, por el esfuerzo con el que fue dejando atrás las dificultades de una vida dura para alcanzar sus sueños.



El atleta devolvió el afecto con su apoyo personal durante la campaña para las elecciones de 2011.



"Antes de ir a competir me llevaron a ver a la Presidenta y me acuerdo que me dijo: 'Cuando vayas a tirar la jabalina, pensá en tus padres y tus hermanos, pensá que va la bandera argentina y llevala lo más lejos posible'. También me dijo: 'Con esta beca no te regalamos nada, vos nos estás regalando algo a todos nosotros'", decía el atleta en un spot difundido en esos días.



Toledo fue descubierto durante la realización de los Juegos Evita y potenciado con las políticas públicas orientadas al deporte que impulsó el gobierno de Fernández de Kirchner, sobre todo con la creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.



"Fue el primer hijo del ENARD", dijo hoy el titular del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein.