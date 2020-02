Pese a la lesión, Guido Pella pidió estar: "La Copa Davis para mí es una prioridad"

El bahiense Guido Pella, designado para la serie que la Argentina jugará con Colombia, en Bogotá, el 6 y 7 de marzo próximos, subrayó hoy que en su caso la Copa Davis "es una prioridad" y que formará parte del equipo pese a que no está claro si las lesiones que padece le permitirán jugar.

"La Copa Davis para mí es una prioridad, quiero estar y haré lo posible para llegar, a pesar de los problemas físicos que estoy sufriendo", explicó el bahiense, de 29 años, en diálogo con TyC Sports.

Pella, 26 en el ranking mundial de la ATP, fue designado hoy por el capitán argentino Gastón Gaudio para enfrentar a Colombia, junto a Juan Ignacio Londero (63), Leonardo Mayer (|111) y los doblistas Horacio Zeballos (4 del mundo en la especialidad) y Máximo González (36). Pella, integrante de la formación que alzó el trofeo de la Davis para la Argentina en 2016 tras vencer a Croacia (3-2) en la final jugada en Zagreb, debutó en el tradicional certamen ese año en la serie ante Polonia, en Gdansk, y desde entonces tuvo asistencia perfecta, al punto que lleva 11 eliminatorias consecutivas, en Bogotá llegará a una docena si le toca jugar.

"Hablé mucho con Gaudio, le comenté de mis problemas físicos recurrentes y lo entendió, pero le pedí que me lleve igual. Tengo una rodilla con el cartílago que está tan gastado que me genera un dolor muy fuerte, y además padezco un engrosamiento en el tejido del nervioso de un dedo de un pie, que hace que me cueste caminar. Todo eso me llevó a tomar muchos medicamentos y decidí parar un poco para no empeorar ambas lesiones", reveló el 'zurdo' bahiense.

Pella, con sus problemas físicos a cuestas, perdió este mes en las rondas iniciales de los ATP de Córdoba, con el francés Corentin Moutet, y Río de Janeiro, con el brasileño Thiago Monteiro, mientras que en el Argentina Open cayó en cuartos de final ante Londero, esas derrotas lo hicieron bajarse esta semana del abierto de Santiago, Chile, torneo que reemplazó al de San Pablo que había ganado el año pasado y perderá esos puntos, con el consecuente retroceso en el ranking.

"El hecho de jugar con dolor me hizo perder confianza, todo se hizo más difícil y condicionaba mis chances, por eso decidí parar. Estaré sin tocar la raqueta hasta el viernes o sábado, el domingo ya nos juntamos en Bogotá y haré todo lo posible", adelantó el bahiense.

En alusión a la serie, el tenista comentó que lo preocupa más la altura que los rivales, ya que Bogotá está ubicada a 2.625 metros sobre el nivel del mar.

"Aun sin Diego (en alusión a Schwartzman) tenemos un buen equipo. La realidad en esta Davis es que el ranking es lo que importa menos, pero la altura sí influye. El aire es escaso, la pelota es muy difícil de controlar y también se dificulta quebrar el saque del rival, de todas maneras llegaremos con tiempo suficiente para adaptarnos lo más rápido posible", concluyó Pella.