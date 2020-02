Hace un tiempo golpeó a Messi y hoy se arrepiente

Pasaron más de nueve meses de lo que terminó siendo una debacle para el Barcelona en Anfield. Aquel 7 de mayo del 2019, el conjunto azulgrana tiraba por la borda un 3-0 a favor conseguido en el partido de ida en una épica remontada que ni ellos ni el Liverpool, campeón de esa edición, podrán olvidar.

Un enfrentamiento que se vivió con mucha intensidad en ambos bandos. Tal fue así que durante los primeros minutos, Lionel Messi fue castigado con un par de patadas, con la intención de hacerle sentir el rigor y lo que le esperaba en esos 90 minutos.

Uno de los que lo castigó fue el defensor Andrew Robertson, quien recientemente confesó que siente vergüenza de lo que hizo y aseguró que “se pasó de la raya”.

En las imágenes se pudo ver el momento en el que Robertson persigue a Lionel Messi y Fabinho lo cruza con una barrida. El lateral y el capitán azulgrana cayeron al suelo y cuando La Pulga protestó, el escocés le empujó fuertemente la cabeza hacia abajo con las dos manos.

La jugada siguió sin que el árbitro de aquel encuentro, Cüneyt Çakir, lo haya visto y minutos después ambos futbolistas se trenzaron en una tensa discusión.

“Recuerdo ese momento con vergüenza y no me gusta verlo”, aseguró Robertson al Daily Mail y agregó: “Ese día nada ni nadie se interponía ante nosotros, creamos esa atmósfera de remontada, había mucha intensidad y...”.

“Hacerle eso al mejor del mundo no tiene explicación. No tengo nada más que respeto por él y por el Barcelona, pero entramos en ese partido con la intención de remontar un 3-0, necesitábamos un milagro, necesitábamos algo especial y si esa pequeña acción frenaba o condicionaba al mejor jugador del mundo...”, se lamentó el lateral británico.

“Lo lamento, ese no soy yo como persona, no es mi personalidad y tal vez me pasé de la raya”, consideró Robertson. Finalmente, todo se dio como Jurgen Klopp y sus futbolistas esperaban. El Liverpool consiguió levantar ese 3-0 en contra y pasar a la final de la pasada Champions League en la que se coronó campeón.

En esta nueva edición, tanto el Barcelona como el Liverpool están en octavos de final. Mientras que los ingleses cayeron por 1-0 ante el Atlético Madrid, los azulgrana se medirán ante el Napoli en Italia.