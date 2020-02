Godoy Cruz visita a Boca buscando algo más que una victoria

Godoy Cruz, que marcha último, visitará a Boca que no le da tregua a River en la lucha por el título de campeón de la Superliga, en uno de los tres partidos que le darán continuidad a la fecha 21 y que asumirá sin margen de error habida cuenta de que quedan apenas nueve puntos en juego.

El equipo "Xeneize" será local este domingo a partir de las 19.40 en "La Bombonera" con el arbitraje de Nicolás Lamolina y televisación de la señal TNT Sports.



Boca tiene 39 puntos y es el único escolta de River (42), con una seguidilla de tres victorias consecutivas, sobre Talleres (2-1), Atlético Tucumán (2-0) y Central Córdoba (4-0), sumado a un rendimiento colectivo muy superior en el nuevo ciclo del DT Miguel Angel Russo, en relación al de Gustavo Alfaro, el entrenador hasta diciembre del año pasado.

El plantel entrenó en Buenos Aires y quedará concentrado para mañana medirse ante Boca.#VamosTomba uD83DuDCAAuD83CuDFFB pic.twitter.com/V5GZhS9UEh — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) February 22, 2020





Su rival, Godoy Cruz, sumó apenas 12 puntos, con cuatro triunfos y 15 derrotas (sin empates) y tiene un partido pendiente ante Vélez que se jugará el miércoles 4 de marzo.



En Boca, la llegada de Russo, respaldado por una nueva comisión directiva que preside Jorge Amor Ameal pero que tiene como referente al máximo ídolo de la historia del club, Juan Román Riquelme, ahora como uno de los vicepresidentes, renovó el ánimo y el equipo cambió su forma de jugar, ahora con el estilo histórico de buscar la victoria en cualquier cancha, sin la mezquindad que mostró con Alfaro durante todo 2019.





El punto fuerte del equipo es el capitán Carlos Tevez, en una versión mejorada a sus 36 años, ya que con el respaldo del entrenador, recuperó la confianza y su rendimiento está en alza, con un gol ante Talleres y dos ante los santiagueños que pudieron haber sido tres de no haber fallado un penal.



Con Tevez como referente y buenos laderos como Eduardo "Toto" Salvio y Sebastián Villa, más otros puntos altos como el lateral Frank Fabra o el volante central Jorman Campuzano, Boca empezó a creer en sí mismo y pelea palmo a palmo el campeonato con River, que esta vez apuntó de lleno a la Superliga, uno de los títulos que le faltan ganar a su DT Marcelo Gallardo, el otro es el Mundial de Clubes.



Boca disfruta de Tevez, de la solidez defensiva que comienza en el arquero Esteban Andrada, y espera que Guillermo "Pol" Fernández termine de acoplarse al juego del equipo, por el momento aportó buen pie y su claro primer pase.



El "Xeneize" ya tiene a sus 11 de memoria, pero no podrá repetirlos mañana por la lesión que sufrió el marcador central Lisandro López, quien se fracturó un dedo del pie y estará un mes sin jugar, aunque su lugar será ocupado por el paraguayo Junior Alonso, siempre confiable cuando le tocó ingresar.



El partido dependerá casi exclusivamente de Boca, ya que Godoy Cruz intenta, ahora bajo la conducción de Mario Sciacqua, reacomodar las piezas tras una temporada para olvidar rápido.



El "Tomba" mendocino hará dos cambios en relación a la formación que superó a Huracán (2-1) hace dos semanas: ingresarán el peruano Wilmer Cartagena y el uruguayo Christian Almeida, en lugar de Sebastián Lomonaco y Valentín Burgoa, respectivamente.



Los mendocinos dependen de la capacidad goleadora del uruguayo Santiago "Morro" García, la gran figura del equipo, al que la defensa boquense deberá prestarle atención porque no necesita demasiadas ocasiones para convertir.



Boca deberá ganarle a Godoy Cruz y luego esperar que River pierda o empate más tarde en su visita a Estudiantes de La Plata, para así mantener sus expectativas hasta el final, en el que le restará visitar a Colón de Santa Fe y cerrar ante el alicaído Gimnasia y Esgrima La Plata.



El historial entre ambos es de 19 partidos, con 9 triunfos de Boca, 3 de Godoy Cruz y 7 empates.





- Probables Formaciones -



Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo "Pol" Fernández y Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Angel Russo.



Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Gabriel Carrasco, Marcelo Herrera, Gianluca Ferrari y Christian Almeida; Agustín Manzur, Juan Andrada, Wilmer Cartagena y Gabriel Alanís; Miguel Merentiel y Santiago García. DT: Mario Sciacqua.



Arbitro: Nicolás Lamolina.



Cancha: Boca Juniors.



Hora de inicio: 19.40.



TV: TNT Sport.