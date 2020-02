El sufrimiento de un futbolista marginado por Gallardo

Iván Rossi no es tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, a pesar de que fue el propio entrenador quién pidió su contratación. El mediocampista que brilló en Banfield vive un auténtico calvario por no jugar y decidió sacarlo a la luz.

En diálogo con Radio Continental, el volante explicó el sufrimiento que vive a raíz de estar separado del resto de los futbolistas profesionales del Millonario. "Es complicado no entrenar con el plantel. Uno va para estar bien físicamente y porque cobra un sueldo, pero llega un momento en el que te explota la cabeza. Yo no pido hacer fútbol, pero por lo menos que me dejen estar trotando con mis compañeros”, suplicó el deportista.

Además, el mediocampista de 26 años con pasado en Banfield y Huracán agregó: "Tengo buena relación con los chicos y el cuerpo técnico y respeto la decisión de Marcelo. A mí me gustaría trabajar a la par del resto pero estas son las normas". "Gallardo siempre me fue de frente y me marcó que era un gran jugador, pero que no rendía al nivel que él quería en los entrenamientos", agregó.

Con respecto a su futuro, aunque aún mantiene un vínculo contractual con la institución, el volante anhela encontrar una salida: “Los dirigentes quieren que renueve por un año más, no sé qué pensará el técnico. Estoy haciendo fuerza para cerrar algo en Estados Unidos”.

"Cuando me llegó la propuesta de River no lo dudé. Quizás tuve la mala leche de agarrar a Leo (Ponzio) en un buen momento. Me costó tomar dimensión de donde estaba, tenía poco ritmo y confianza”, concluyó Rossi.