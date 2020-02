Extraordinario: la carta de Klopp a un nene que le pidió que deje de ganar

Jürgen Klopp, el DT mundial del momento, tuvo un destacado gesto al responderle una carta a un nene de 10 años que le envió un primer escrito con un pedido muy particular.

"Querido Klopp. Mi nombre es Daragh, tengo 10 años y soy hincha del Manchester United. Escribo esta carta para quejarme.

Liverpool está ganando demasiados partidos y si ganan nueve partidos más, van a romper el invicto récord del fútbol inglés. Eso, como hincha del United, es muy triste.

Entonces, en el próximo partido del Liverpool por favor, hacelos perder. Nada más tenés que dejar que el rival les haga goles. Ojalá te haya convencido para que no ganen la Premier o algún otro partido"

Al recibir la carta, Klopp no dudó en contestarle también de manera formal y le dejó un gran mensaje.

"Querido Daragh. Primero, gracias por escribirme. Sé que no fue para desearme buena suerte o algo así, pero siempre es bueno escuchar cualquier cosa de un pequeño hincha del fútbol, así que gracias por ponerte en contacto.

Lamentablemente, en esta ocasión no puedo garantizar tu pedido de ninguna manera. Por mucho que quieras que el Liverpool pierda, es mi trabajo hacer todo lo posible para que gane, porque hay millones de personas en todo el mundo que quieren que así sea y no puedo decepcionarlos.

Por suerte para vos, perdimos partidos en el pasado y los seguiremos perdiendo en el futuro, porque así es el fútbol. El problema es que a los 10 años uno piensa que las cosas nunca van a cambiar, pero algo que puedo decirte a los 52 años es que la mayoría de veces no es así.

Al leer tu carta, sin embargo, creo que lo que si puedo afirmar que nunca va a cambiar es tu pasión por el fútbol y por tu club. El Manchester es muy afortunado de tenerte como hincha.

Ojalá que si tenemos la suerte de seguir ganando partidos y quizás hasta algún trofeo, no te decepciones tanto porque nuestros clubes son grandes rivales pero también muestran un gran respeto uno por el otro. Y eso es, para mi, lo que el fútbol significa".