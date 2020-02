Elizondo advierte: "Nadie habla de romper la Superliga"

El CEO de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), Mariano Elizondo, aclaró hoy que "nadie habla de romperla", después del aviso del presidente de Boca, Jorge Ameal, sobre la posible "desaparición" de la competencia en junio.



"La definición sobre si la Superliga tiene que existir o no es una potestad de los 24 clubes actuales y ninguno nos dijo que no quieren seguir. Podemos generar más recursos, cambiar cosas, arreglar errores pero nadie habla de romperla", afirmó Elizondo.



"Boca participa periódicamente de nuestras reuniones, tanto en la mesa chica porque Roberto Digón es el tesorero de la Superliga como las del Comité Ejecutivo", detalló.



Elizondo perdió apoyo de algunos clubes en los últimos meses, al punto que casi se posterga el reinicio de la competición aunque finalmente inclinó la balanza y consiguió los votos suficientes en enero.



"Cuando llegamos en 2017, no se sabía cuando jugaba cada equipo. Hoy se establece con anterioridad todo el calendario", destacó el directivo en una nota con radio Rivadavia.



Además, Elizondo aseguró que "los clubes ya no cobran más en las cuevas y los fondos se le depositan mes a mes en cuentas bancarias", en relación a cuando dependían de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



El directivo también apuntó a trabajar en "conjunto" con Claudio Tapia, presidente de AFA, en relación a los arbitrajes y explicó que la relación con él es "muy buena".