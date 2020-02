Arrancó la acción en las canchas mendocinas

View this post on Instagram

Este su00e1bado se disputu00f3 el Torneo Bosco, correspondiente a la u201ccartau201d de #FebreroGourmet. Fue en la modalidad 18 hoyos Stableford y a continuaciu00f3n compartimos los resultados. . Caballeros index hasta 21 1ro) Ignacio Zeolite, 38 ptos. 2do) Diego Videla, 37 ptos. Caballeros index mayor a 21 1ro) Orlando Molina, 35 ptos. 2do) Jaime Mendez, 34 ptos. Caballeros Su00e9niors 1ro)Alfredo Rodriguez, 39 ptos. 2do)Hector Uano, 34 ptos. Damas (categoru00eda u00fanica) 1ra) Celeste Cau00f1ada, 38 ptos. 2da) Daniela Gallego, 35 ptos. . #golf #mendoza #febrerogourmet