Pergolini, su pelea con Román y una fuerte denuncia contra periodistas

En Boca nada pasa desapercibido. La semana pasada comenzó a correr un rumor que indicaba que la relación entre Mario Pergolini y Juan Román Riquelme no era la mejor en Boca. Que el arribo de la nueva comisión directiva implicó un contacto más seguido entre ambos en el que quedaba muy claro que no se llevan bien, por distintos motivos.

Y ante esto, el vicepresente Xeneize salió al cruce en su programa de radio donde, además, cargó contra parte de la prensa que tenía ciertos privilegios durante el pasado.

"Leí que estaba peleado con Román (Riquelme). No sé de dónde salió eso. Es una mentira absoluta. No tuvimos ni un entredicho por un café. Creo que tiene que ver porque corté un montón de tickets para los periodistas. Como ciento y pico de entradas que iban a medios", reveló.

La aclaración de Mario sobre la supuesta pelea con Riquelme pic.twitter.com/VS0VDg5cvn — Vorterix (@Vorterix) February 17, 2020

Y siguió: “A mi no me llaman para decirme cómo forma el equipo. Me piden otras cosas, como el tema de la cancha y los socios". "Le sacamos un montón de entradas a varios periodistas. Algunos tenían 10, otros 15. A uno le encontré 30. No tiene sentido dar nombres, pero había muchas entradas que no sé a dónde iban. Las vendían o no sé lo que harían con ellas…", explicó.

Uno de los compañeros agregó que también se habló de un pedido de licencia del ex conductor de CQC y respondió: "Yo no pedí licencias de la vicepresidencia. Es muy difícil hablar de algo que no pasó".