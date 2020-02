Gallardo advierte: "River no puede esperar una mano de los demás"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, ya conocedor de la goleada del escolta Boca Juniors sobre Central Córdoba, en Santiago del Estero, afirmó después del 1-0 sobre Banfield que su equipo "no puede esperar que los demás den una mano".



A tres fechas del final y con la misma cantidad de unidades de ventaja, Gallardo sabe que River es dueño de su propio destino porque "no se puede esperar que nadie dé una mano. Lo que debemos hacer es tomar nuestro destino. Si ganamos los tres partidos que quedan no nos puede alcanzar nadie".



"La sensación es que nos quedamos cortos con el resultado ante Banfield. Todos los partidos tienen un condimento diferente, no son iguales. En estos últimos partidos, que ganamos, fuimos efectivos contra Independiente y Unión, contra Godoy Cruz no y hoy tampoco. Pero lo que más me interesa es que el equipo funcione como nosotros queremos. Después, a veces se da que generamos y no concretamos tanto", indicó el "Muñeco" en el estadio santiagueño.





"No importa si a Boca le fue bien, porque hay que seguir, no hay otra. Estamos pasando por una muy mala racha con los penales, pero si los cobran es porque generamos situaciones", puntualizó.



Y al pormenorizar en algunos puntos fuertes de su equipo Gallardo eligió elogiar a Gonzalo Montiel, gestor del gol de Matías Suárez, porque "es una gran alegría observar su evolución", y también a Lucas Pratto porque "entró muy bien en el segundo tiempo",



"Y la entrada de Juan Quintero por (Rafael Santos) Borré la hice para pasar de la línea de cinco a la de cuatro, Es que habíamos perdido el control de la pelota y cuando no la podés recuperar, la tenés que controlar. Además Javier Pinola estaba sentido y por eso redondeamos la idea con el ingreso de Ignacio Scocco", completó el técnico del líder de la Superliga.