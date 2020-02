Mac Allister: "Me duele que digan que miento"

Alexis Mac Allister emprendió esta mañana su viaje a Inglaterra para sumarse al Brighton, equipo que pelea el descenso de la Premier League pero antes de partir habló nuevamente de su polémica salida de Boca.

El volante de la Selección dijo sentirse "poco valorado" en Boca, que al club "solo le interesaba la plata" y que detrás de su salida había "algo político". Ante eso, Marcelo Delgado salió al cruce y lo trató de mentiroso.

"Hay que decir la verdad, no hay que mentir. A ningún jugador se le va a quitar la posibilidad de irse y además si no quiere estar en el club... Nos hubiera gustado tenerlo más tiempo pero las cosas no se pudieron dar", dijo el integrante del Consejo de Fútbol.

Sus palabras fueron escuchadas por Alexis que, lejos de quedarse callado, redobló la apuesta y le respondió: "Me duele que me digan que miento. Eso seguro, a cualquier persona le dolería. Pero no me preocupo demasiado, me llegaron mensajes de la gente que me conoce".

"Los demás pueden hablar, pero estoy tranquilo con lo mío. No sé si es enojo, pedí respeto al club inglés, porque vino un representante de ellos en Argentina y nadie lo quería atender. Entiendo un poco la situación y no tengo nada que decir, lo que tenía que decir, lo dije ayer", sostuvo Mac Allister.

Por su parte, reveló detalles de su conversación con Riquelme: "La charla con fue de respeto mutuo. Hablamos cosas que nos teníamos que decir, intercambiamos opiniones y le dí mi posición, quedó ahí. Soy un agradecido con él por cómo se portó conmigo. Ahora hay que dar vuelta la página y que sea lo mejor para Boca", reconoció el futbolista.