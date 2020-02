El "Peque" Schwartzman mantiene en duda su participación en la próxima serie de Copa Davis

Diego Schwartzman, actual número uno del tenis Sudamericano y máximo favorito al título en la vigésima edición del Argentina Open que se inició hoy en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, reiteró que está en duda su participación en la serie de Copa Davis ante Colombia, a jugarse el 6 y 7 de marzo en Bogotá.



"Como anticipé hace unos días, conversaré con el capitán para ver que decisión tomaré. No me gusta jugar en la altura y Bogotá la tiene, esa es la única duda que tengo, la Davis siempre la pongo por delante salvo algún problema físico", explicó el "Peque" en una conferencia que ofreció en la sala de prensa del Buenos Aires Lawn Tennis Club, en el barrio porteño de Palermo.

El Peque y la altura





Argentina visitará a Colombia en el Palacio de los Deportes de Bogotá el 6 y 7 de marzo con el objetivo de clasificarse para las finales que se celebrarán por segundo año consecutivo en Madrid, en noviembre próximo, y la altura de la ciudad ubicada a 2.625 metros sobre el nivel del mar es lo que incomoda al número uno del equipo, quien está con un pie y medio afuera de la serie.



Si bien aún tiene que definir el tema con el capitán Gastón Gaudio y el subcapitán Mariano Zabaleta, el tenista surgido del Club Náutico Hacoaj ya habría tomado la decisión de no jugar esa eliminatoria.



"Tuvimos una primera reunión durante el abierto de Australia (el mes pasado) y debemos juntarnos de nuevo en los próximos días para tomar una decisión", anticipó el "Peque", de 27 años y 14 en el ranking mundial de la ATP.



Con Schwartzman más afuera que adentro, el equipo argentino tiene como opciones a Guido Pella (27), Juan Ignacio Lóndero (69), Leonardo Mayer (107) y los doblistas Horacio Zeballos (4 del mundo en la especialidad) y Máximo González (32 del escalafón de duplas).



Colombia, por su parte, no parece un rival de temer con tenistas como Daniel Galán (144) y Santiago Giraldo (274), aunque sí intimida el dobles que conforman Robert Farah (1) y Juan Sebastián Cabal (2), la mejor pareja del mundo.



En ese sentido, Colombia recibió una buena noticia hoy cuando la ITF (Federación Internacional de Tenis) dejó sin efecto la sanción a Farah por su caso de consumo de una sustancia llamada boldenona y el doblista podrá jugar la serie ante la Argentina.



En cuando al Argentina Open, que cumple su vigésima edición consecutiva en las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis, el "Peque" Schwartzman se mostró con expectativas de al menos repetir la actuación del año pasado cuando perdió la final con el italiano Marco Cecchinato, y no acusó el golpe que significó caer hace 24 horas en la definición del ATP de Córdoba, ante el chileno Cristian Garín.

El Peque Schwartzman contó cómo vive ser cabeza de serie y qué espera en este certamen.



"Este torneo me trae un millón de recuerdos, primero como espectador y luego como jugador. Acá gané mi primer partido en un ATP y estoy con mucha ilusión, ser el máximo favorito es una simple circunstancia del ranking y no quiere decir que ganaré por eso, espero tener una gran semana como el año pasado", indicó el "Peque" de 27 años, quien sumó su primera victoria en el circuito en la edición 2013 del Argentina Open, cuando superó en tres sets al brasileño Thomaz Bellucci en la ronda inicial, y luego cayó ante el catalán Tommy Robredo.



El "Peque" perdió anoche la final en Córdoba ante el chileno Garín por 2-6, 6-4 y 6-0 y en Buenos Aires debutará el miércoles o jueves próximos ante el vencedor del cruce entre su compatriota Federico Delbonis (87) y el boliviano Hugo Dellien (77).



"En lo físico estoy muy bien, con ritmo porque jugué muchos partidos en el año. La final en Córdoba la perdí por pequeños detalles y porque mi rival jugó mejor, pero me siento recuperado y enfocado para hacer las cosas bien acá", concluyó Schwartzman.