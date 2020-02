Contra todos los clubes, Central no le hará un homenaje a Maradona

Desde que Diego Maradona regresó al fútbol argentino para hacerse cargo de la dirección técnica de Gimnasia, todos los equipos de la Superliga lo homenajearon cuando el 10 fue de visitante a los distintos estadios del país. En menor o mayor medida, los clubes celebraron la presencia del campeón del mundo en 1986 y le regalaron desde camisetas, plaquetas y sillones, como Newell's y Huracán.

Pero Rosario Central, próximo rival del Lobo el sábado a las 19.40, decidió que no va a recibir a Pelusa de manera especial. La comisión directiva lo tratará como a un entrenador más sin ninguna distinción a pesar de lo que significa Diego, que tuvo un paso fugaz por la Lepra. Lo curioso no es la postura del club sino la elección de comunicarlo previamente.

Ricardo Carloni, vicepresidente 1° del Canalla, explicó por qué no habrá ningún reconocimiento especial para Maradona: "Se lo va a recibir como a un técnico más, con el respeto que merece cualquier técnico que visita el Gigante de Arroyito, pero absolutamente nada más. Nosotros hacemos plaquetas a los técnicos que fueron de la casa o de nuestro riñón como Griguol, Don Angel Zof, el Patón Bauza, Miguel Russo, Chacho Coudet o Ignomiriello. Para nosotros Maradona es un técnico más".

El sillón casi monárquico en el que se sentó Diego en las canchas de Newell's, el Globo y también en el Bosque no sólo sirve para darle esa imagen de emperador. Es que el DT, por cuestiones físicas, no puede sentarse en el tradicional banco de suplentes y necesita estar erguido. "En caso de que él no pueda por sus problemas sentarse en el banquillo de suplentes y necesite una silla nosotros le vamos a acercar una para que se pueda sentar. Por eso digo con el respeto que merece cualquier técnico que llega a nuestra institución", contó el dirigente de Central.

La gran incógnita es ver cómo lo recibirá el hincha de Central. En este sentido, las opiniones están divididas en las redes sociales: los más jóvenes no le perdonan sus videos cantando con hinchas de Newell's y chicaneando en contra de Central; y los que peinan canas lo recuerdan por sus hazañas en la Selección Argentina.