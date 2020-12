San Lorenzo igualó con Aldosivi y no le alcanzó al Tiburón

San Lorenzo empató hoy ante Aldosivi de Mar del Plata 0 a 0 y lo dejó afuera de la zona Campeonato de la Copa Maradona de fútbol, en partido por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol de la zona 5, que se jugó en el Nuevo Gasómetro y dirigió Néstor Pitana.



En el inicio, Aldosivi obligado a ganar para seguir en carrera en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol, intentó llegar al área con desbordes de Emanuel Iñíguez por izquierda, para asistir a Lucas Di Yorio, pero sin profundidad.



El equipo de Mar del Plata manejaba la pelota, pero al llegar al área del "Cuervo" no tenía precisión y profundidad.



San Lorenzo tranquilo, sabiéndose clasificado, jugó de contraataque con desbordes por derecha de Gabriel Rojas, para asistir a Alexander Díaz, Franco Di Santo y Víctor Salazar.



A los 9 minutos el "Tiburón" estuvo cerca de marcar con un tiro libre ejecutado por Francisco Grahl desde la izquierda, pase corto para Lucas Villalba que definió con la derecha, la pelota pegó en la barrera y pasó muy cerca del palo izquierdo de Fernando Monetti, yéndose al córner.



Pero a los 25 minutos el local respondió y, de otro tiro libre que ejecutó Rojas, el balón fue al área grande, donde recibió Ramón Arias que definió con la pierna derecha, despejó el arquero Pocrnkic y le quedó a Di Santo, quien le pegó muy arriba y desperdició la oportunidad de marcar.



A los 38 minutos, Andrada pateó un tiro libre desde afuera del área, pero el balón pasó cerca del travesaño.



En la segunda etapa, el "Santo" encontró espacios por derecha con Salazar, quien junto a Julián Palacios y con un poco de juego de Piatti, generó peligro en el área de Aldosivi.



Por el contrario, el equipo de Mar del Plata no encontró espacios para llegar con claridad al área del rival y careció de precisión en el manejo de la pelota.



A los 29 minutos, tras una asistencia de Alexander Díaz, Di Santo definió de volea y obligó a tapar con dificultad a Pocrnjic que despejó con el pie derecho y salvó a Aldosivi.



Ya hacia el final del encuentro, los dirigidos por Guillermo Hoyos apostaron a alguna pelota de Andrada que pudiera sorprender a San Lorenzo, cosa que no sucedió.



El resultado le aseguró el primer puesto a San Lorenzo en la zona 5 de la Liga Profesional de Fútbol, y pasó a la siguiente fase del torneo para pelear por el título; en cambio, Aldosivi quedó eliminado y pasó a la zona Complementación del campeonato.