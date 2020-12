¿Quién juega? Las dudas de Russo para el partido con Talleres

Por la última fecha de la zona clasificatoria, Boca Juniors visita a Talleres de Córdoba desde las 21.30, en el Mario Alberto Kempes. Boca lidera el grupo 4 con nueve unidades, pero lo siguen su rival de hoy con ocho y Lanús, que visita al ya eliminado Newell's Old Boys en el mismo horario, con siete.

Boca depende de sí mismo y con un empate le alcanzará para sellar la clasificación a zona campeonato. En caso de perder, también podría clasificarse pero dependerá del resultado del Granate en Rosario.

Pero el Xeneize tiene doble preocupación: además de la posible eliminación de la Copa Maradona en primera fase, debe pensar en el encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre el próximo miércoles. Por esto, Russo decidió que algunos jugadores no viajen a Córdoba; así, Lisandro López, Carlos Tévez y Eduardo Toto Salvio se quedaron en Buenos Aires.

Russo buscaría darle minutos a jugadores que no suelen ser titulares como Wanchope Ábila y Mauro Zárate, pero aún no confirma su once titular. Las principales dudas pasan por si Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Sebastián Villa van de arranque o no. Así, debe definir entre un equipo con algunos titulares o un once alternativo.

En caso de que Russo decida jugar con más suplentes que titulares, el equipo de Boca para jugar con Talleres tendría a Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Gastón Avila, Emmanuel Mas; Exequiel Zeballos, Diego González, Leonardo Jara, Agustín Obando; Zárate y Abila.