Superclásico: una revancha personal para un jugador de Boca que quiere sacarse la espina

"Las ganas de jugar contra el rival de patio siempre están”, ha sabido declarar Edwin Cardona. En los primeros días de diciembre, el futbolista de Boca aseguró ante la posibilidad de una nueva final continental ante River: "En lo personal sería quitarse la espinita de aportarle poco o mucho al equipo, porque desde la tribuna no se puede aportar como uno quisiera en el terreno de juego. Me puede ir mal o bien, pero morir en la guerra, no morir como me tocó esa vez, desde la tribuna".

Ahora tendrá la oportunidad ya que será titular el próximo sábado en la Bombonera. Si bien será en el marco del torneo doméstico, el Superclásico será un partido bisagra para la lucha por el título: ambos llegan como punteros de la Zona A de la Zona Campeonato de la Copa Maradona con siete puntos, producto de dos victorias y un empate.

Este será el cuarto superclásico que disputará el colombiano con la camiseta de Boca; de los tras ya jugados guarda buenos y malos recuerdos.

Entre los positivos está el golazo de tiro libre en el Monumental en la victoria por 2 a 1 del Xeneize, aunque luego se fue expulsado. De los negativos se desprende el partido por Supercopa Argentina del 2018 en Mendoza, en el que cometió un penal y falló en una marca clave que le costó a Boca el partido.

El otro partido también fue en la Bombonera, jugó 50 minutos, no tuvo mayores incidencias y fue triunfo para River.

Ahora tendrá la oportunidad de jugar y de sacarse la espina. Todo sin pensar en que la posible final Superclásica por Copa Libertadores está cada vez más cerca: ambos clubes están en semifinales (Boca Vs. Santos y River Vs. Palmeiras) y podrían llegar a enfrentarse en una final única en el Maracaná.