"Gracias negrito": insólita multa y suspensión para Cavani

Luego de la victoria por 3 a 2 del Manchester United ante Southampton en noviembre, Edinson Cavani le agradeció afectuosamente a un amigo que lo felicitó por convertir dos goles en Instagram. "Gracias negrito" fue el mensaje que escribió el delantero y que desató la insólita polémica.

Resulta que la Federación inglesa de fútbol sancionó al uruguayo con una suspensión de tres partidos y una multa de 100.000 libras. Cavani deberá, además, completar un curso presencial después de admitir que violó las normas de la FA.

Desde la entidad consideraron que el comentario fue "insultante, abusivo, impropio y le da mala reputación al fútbol" y constituye una "falta agravada" porque "incluyó una referencia, ya sea expresa o implícita, de color y/o raza y/o origen étnico".

"Lo último que quería hacer era ofender a nadie. Me opongo completamente al racismo y eliminé el mensaje tan pronto como se explicó que se puede interpretar de otra manera. Me gustaría disculparme sinceramente por esto", sostuvo el delantero de 33 años, que no podrá estar presente ante Aston Villa, Manchester City y Watford.

Por su parte, desde el United destacaron que "Cavani no era consciente de que sus palabras podrían ser malinterpretadas y él se disculpó sinceramente por el mensaje y a todos que se hayan ofendido". Sin embargo, agregaron: "Pese a su honesta creencia de que simplemente le estaba enviando un afectivo agradecimiento en respuesta a un mensaje de felicitaciones de un amigo cercano, él ha decidido no responder a la acusación por respeto a la FA, en solidaridad con el combate contra el racismo en el fútbol".