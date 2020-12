Reunión cumbre en AFA, justo a 5 años del peor bochorno de la historia

Los nueve dirigentes más influyentes de AFA, encabezados por su presidente, Claudio Tapia y el titular de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli, se reunieron hoy en un almuerzo para tratar la temática de los derechos televisivos en el fútbol argentino, justo el día en que se cumplieron cinco años de aquella fallida elección del 3 de diciembre de 2015 entre Luis Segura y el actual titular de San Lorenzo, que finalizó empatada en 38 con 75 votantes.



La cabecera de la mesa la ocupó Tapia, flanqueado por Tinelli a su derecha y el presidente de Independiente, Hugo Moyano, a su izquierda, mientras que en el ala izquierda del titular afista se situaron Jorge Ameal (Boca), Víctor Blanco (Racing) y Nicolás Russo (Lanús), y en la derecha Rodolfo D'onofrio (River), Sergio Rapisarda (Vélez) y Pablo Toviggino (tesorero y a cargo del Consejo Federal), el único que no utilizó barbijo en la foto oficial.



El objetivo de la reunión fue el tratamiento de la situación de los derechos de televisión después de los inconvenientes que se generaron con la empresa Fox para emitir la Copa Diego Maradona, ya que por mayoría de 20 sobre 24 los clubes habían decidido discontinuar el contrato que finalizaba en 2027 pero finalmente no lograron hacerlo por orden judicial.



Esto había provocado divisiones esencialmente entre los presidente de Boca y River con el resto de los presidentes, excepto Sebastián Verón, de Estudiantes de La Plata, que tampoco quería romper ese contrato, y Andrés Fassi, de Talleres, de Córdoba, que prefería negociar antes que llegar a ese límite.



Los dirigentes reunidos hoy acordaron ampliar estos encuentros a otros dirigentes de los restantes 17 clubes de primera división que hoy no estuvieron representados en este almuerzo, en el que seguramente el oscuro recuerdo de aquel "38 a 38" habrá estado presente en ese mismo escenario de cinco años atrás.