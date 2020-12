La declaración de Rocío Oliva que conmueve en el entorno de Maradona

Una semana después de la muerte de Diego Armando Maradona, su expareja Rocío Oliva rompió el silencio en el programa Polémica en el Bar, en el que se desempeña como panelista, apuntó contra algunos de los cercanos al Diez y se refirió al velorio ocurrido hace unos días en la Casa Rosada al que no la dejaron ingresar.

“Si yo hablara... toda la noche estaría. Hoy hace una semana falleció Diego, vamos a tener respeto. Pero yo también voy a seguir hablando en el camino, no es todo como parece”, soltó con enojo la también exfutbolista. Pero la cosa no quedó ahí y al rato añadió: "Si Diego se levantara, le daría una piña a más de uno... Ahí está la gente, como las hermanas, que salen a sacarle la careta a Yanina (Latorre). No sé ni de dónde sacan la información, son personas que hablan porque están sentadas y tienen que decir algo".

La pelea con Latorre comenzó porque horas antes había realizado comentarios contra la expareja del Diez. “Ella hasta junio manejaba todo, lo tenía dopado. Una vez fue a visitarlo, discutieron y ella lo golpeó, lo empujó por las escaleras y le dislocó el hombro”, había denunciado la panelista del programa los Ángeles de Brito, lo que fue desmentido por Rocío: "La cirugía en el hombro fue en Dubai", aclaró.

Por otro lado, Oliva se refirió a la despedida del Diez a la que no la dejaron asistir. “Llegué a las tres y media de la mañana; me dio la dirección para saber por dónde entrar una de las hermanas de Diego, y cuando vi que no podía pasar empecé a llamar a todo el mundo”, expresó. Luego, agregó: "Me quedé con el dolor de no poder despedirlo porque fue mi pareja durante seis años y sé el amor que tenía por mí y yo también por él. No nos separamos porque no nos amábamos más. Nos separamos porque no iba la relación”.

Por último, Rocío recordó los años que compartió junto a Pelusa. “Tengo cartas hermosas. Yo quiero demostrar públicamente que Diego era mejor persona que jugador, ni siquiera es lo que dicen. Entonces cuando yo tenga que hablar de Diego voy a decir todo para que la gente que no pudo despedirse lo pueda conocer y sepa lo grande, amoroso y divino que era”, concluyó.