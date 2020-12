La sincera autocrítica de Ronald Koeman: "Hoy nos hizo falta..."

El entrenador de Barcelona, Ronald Koeman, reconoció hoy que "pelear por el título de la Liga de España está muy complicado", luego del insulso empate en uno ante Eibar, en el Camp Nou, que fue presenciado desde las graderías por Lionel Messi, recién retornado a España desde Rosario, donde pasó la Navidad, y al que el técnico sostuvo que les hubiera "hecho falta".

"Hoy nos faltaba un jugador como Messi que marca diferencias, pero la sensación, y es algo que me cansa, es que no me explico porqué no ganamos después de crear muchas oportunidades para hacerlo, como por ejemplo el penal fallado, además de regalarle el gol al rival en su único disparo al arco", se quejó el holandés en la conferencia pospartido.

"Por eso, siendo realista, debo decir que pelear por el campeonato está muy complicado. Nada es imposible, pero viendo la distancia de puntos con un equipo como el Atlético Madrid, que parece que está muy bien, fuerte y gana muchos partidos, va a ser muy difícil", admitió.

Finalmente Koeman argumentó, en declaraciones que reprodujo Dpa, y en favor del rendimiento de su equipo, que se jugó "con mucha gente joven, aunque mechada con otros futbolistas de experiencia".

"Después, si hubiera sido mejor con Messi nunca se puede decir, porque él siempre marca diferencias. En general hicimos un buen partido, pero nos cuesta convertir y además tenemos errores individuales que nos vienen costando muchos puntos", completó su crítica el técnico de 57 años.