Juanfer Quintero reveló el verdadero motivo de su salida y sorprendió al mundo River

Juan Fernando Quintero se ganó el corazón de los hinchas de River. Su gol en la final de Madrid ante Boca lo colocó en la historia del club para toda la vida pero su salida fue tan confusa como inmerecida. Mientras se encuentra en Colombia con su familia para las fiesta y esperando por incorporarse al club chino rompió el silencio y explicó los motivos de su salida.

"Voy a ser muy sincero, extraño muchas cosas de River, pero hay ciclos que se cumplen y uno como ser humano debe asumirlas, mirar la realidad y agradecer. Realmente no extraño, cierro un ciclo muy bonito como futbolista y me quedo con los mejores recuerdos", expresó en diálogo con ESPN.

En la misma línea, lanzó una fuerte frase: "Perdí muchas cosas, que no me interesa contar. River es fuerte y te lleva al extremo, pero así es la vida. Es vivir todo el día así, la carga emocional, mental, física es fuerte y llega el momento que también te saturan muchas cosas y eso es lo que me pasó. Sacrifiqué mucho tiempo con mi familia por el éxito".

Juanfer, además, le pidió disculpas a los hinchas por cómo se fue: "No fue una despedida como quería, pero son situaciones que se presentan que uno tiene que hacerse cargo. Si me fui mal, como dice mucha gente, le pido disculpas, no intenté hacerle mal a nadie. Yo amo a River y me quedo con los momentos más bonitos de carrera".

Y cerró con un gigante elogio a Marcelo Gallardo: "Me dio muchos consejos, hasta el último día. Recuerdo que llego a River y llego con un poco de peso arriba, Marcelo me dijo que me tenía que preparar. Gallardo hasta el último momento me aconsejó. Lo hablamos como personas normales, no como entrenador y jugador".