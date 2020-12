El disgusto de Boca a pocos días del Superclásico ante River

Las lesiones tampoco le fueron esquivas a Boca en la previa al Superclásico. Es que el juvenil Aaron Molinas, quien concentró muchas veces con el plantel profesional y estuvo a punto de debutar, sufrió una dolencia en la rodilla izquierda, aparentemente un esguince, aunque se aguarda el parte médico oficial, el pasado fin de semana.

Es una mala noticia en el Mundo Boca porque el entrenador Miguel Ángel Russo le estaba dando la oportunidad a muchos chicos y Molinas era uno de los que tenía chances de debutar. Había quedado desafectado contra Huracán y ahora tendrá un tiempo fuera de las canchas.

Es mediocampista y puede jugar de doble 5 o enganche, aunque en las prácticas el DT lo utilizó también como lateral derecho. Los otros juveniles que aparecieron en el primer equipo y tuvieron buenos rendimientos son Exequiel Zeballos, Alan Varela, Luis Vázquez y Gastón Ávila.

Aaron Molinas quedó libre en River y se sumó a Boca

Molinas es de San Justo y arrancó jugando baby fútbol en Flecha de Oro y Club Social y Deportivo Estrella, dos clubes de la zona. Se probó en Vélez y también vistió la camiseta del Millonario. En Boca se formó como enganche, aunque pasó por varios puestos y hasta tuvo su época de lateral derecho.

"Soy un jugador más de pausa, visión de juego. Un jugador técnico, de creación, un generador de juego por así decirlo. No de los gambeteadores, sino de los que piensan, juegan más pausado", dijo tiempo atrás en una entrevista con Olé, en la que reconoció a Juan Román Riquelme como uno de sus ídolos. “Fue algo muy grande como para estar diciendo que ojalá pueda hacer algo de eso. No me gusta compararme. Fue un jugador muy grande en la historia del club y yo estoy arrancando mi carrera. Me falta mucho", agregó.

Con Gustavo Alfaro realizó su primera pretemporada con el plantel profesional y también entró en la lista de la Copa Libertadores, algo que se repitió en 2020 de la mano de Russo, quien lo ubicó en el banco de suplentes junto a otros pibes como Manuel Roffo, Alan Varela y Enzo Roldán.