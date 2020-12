El motivo por el que Wanchope Ábila pidió disculpas tras la victoria de Boca

Boca, afirmado en la doble competencia, venció este domingo a Huracán por 3 a 0. Los goleadores de la noche fueron Wanchope Ábila por duplicado y Agustín Obando con su primer gol con la camiseta del Xeneize.

Luego del partido, Wanchope habló con la prensa, analizó al equipo y confesó porqué pidió disculpas luego de sus goles.

"El equipo necesitaba seguir ganando. estamos creciendo y el grupo se siente fuerte juegue quien juegue", declaró inmediatamente después del triunfo correspondiente a la tercera fecha del grupo A de la zona Campeón de la Copa Diego Maradona.

El delantero volvió a convertir luego de estar 20 días sin actividad, sobre lo que manifestó: "El gol suma a mi vuelta y me da confianza". Sin embargo, se lamentó en parte por convertirle a Huracán, su exclub: "Siempre es lindo hacer goles y justo hoy se los hice a Huracán, que es un club que quiero y respeto porque allí jugué. Hoy me debo a la camiseta de Boca y los goles luego los veré por TV, porque en la cancha no los disfrute mucho".

Por último se expresó sobre el futuro y los compromisos ante River de local, el próximo sábado por la Copa Maradona, y el del miércoles 6 de enero ante Santos, de Brasil, por el encuentro de ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores. "A unos les toca entrar y otros esperamos. Es el mismo juego, entrenamos los mismos, y por eso hay que jugar como el miércoles pasado ante Racing y no es excusa. Esto es un grupo y hay que representar bien la camiseta", concluyó.