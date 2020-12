Después del escándalo, volvió a jugar Pablo Matera

Tras el ya conocido escándalo que se desató en torno a tuits racistas publicados hace diez años por jugadores de Los Pumas, Pablo Matera volvió a ingresar a las canchas.

Matera no jugaba al rugby desde que la Unión Argentina de Rugby (UAR) le quitó la capitanía y lo marginó del seleccionado nacional en pleno Tres Naciones. La sanción luego fue retirada, pero él no había vuelto a jugar.

Esta vuelta la emprendió reincorporándose a su club, Stade Français. Luego de hablar con las autoridades por lo acontecido, el tercera línea del equipo que dirige Gonzalo Quesada ingresó este domingo a los 12 minutos del segundo tiempo, en la derrota frente a Pau, sobre la hora, por 29 a 27, en una nueva fecha del Top-14 francés.

El último encuentro que había disputado Matera con su club había tenido lugar el 10 de octubre contra Agen.

Han sido varias las disculpas y explicaciones que ha brindado el jugador al respecto. En una primera instancia rompió el silencio desde Australia con una publicación en redes sociales donde escribió: "Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo".

Por su parte, hace unas semanas explicó en una entrevista con Canal+: "Fue un mal uso de las redes sociales con un grupo de amigos del colegio. Un mal chiste. Simplemente quiero decir perdón".