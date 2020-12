El Dakar arrancó complicado para Torlaschi: está varado en Ezeiza y perdió el vuelo a Francia

La próxima edición del Rally Dakar comenzará el 3 de enero pero para algunos argentinos ya empezó cruzado. Una inesperada situación al momento de emprender viaje a Francia los mantiene varados en Ezeiza y perdieron el vuelo que los depositaría en ese país para luego abordar un chárter hacia Arabia Saudita.

Juan Manuel Silva y Luciano Benavides, en Ezeiza. (Carburando)

Uno de ellos es Ricardo Torlaschi, que navegará a Sebastián Guayasamin sobre un UTV, y explicó la situación que genera un verdadero dolor de cabeza teniendo en cuenta que ASO tenía todo organizado para que los participantes arriben sin problemas, luego de que Arabia anuncie la suspensión de los vueltos por un nuevo brote de coronavirus.

"Arrancó complicado el viaje. Nos dicen que Air France no reconoce cómo válido el chárter que nos está esperando para ir a Arabia. Ya perdimos el primer vuelo y ahora esperamos definiciones. Somos más de 40 personas que estamos varadas y no sabemos como continuará la situación", contó el mendocino.

Juan Manuel Silva (UTV) y Luciano Benavides (Motos) también se encuentran dentro de la delegación y el salteño mostró su descontento en diálogo con Carburando: "Ya me tocó vivirlo antes, cuando me fui a España. Me mantengo sereno porque no quiero enojarme, ya que quiero enfocarme en la carrera".