La contundente declaración de Tarantini sobre la muerte de Maradona

Alberto "Conejo" Tarantini, integrante del seleccionado argentino de fútbol campeón del mundo en 1978 y compañero de Diego Maradona en España '82, lamentó "ver toda esta porquería que hay alrededor" de la muerte del astro; calificó de "irrespetuosos" a los neerlandeses que pusieron en duda el primer título del seleccionado "albiceleste" y afirmó que "hay muy poca calidad" en el fútbol local.



El exfutbolista bonaerense, de 65 años, es uno de los seis jugadores del equipo de César Luis Menotti que participaron de los siete partidos del Mundial ´78 (los otros fueron Ubaldo Fillol, Luis Galván, Mario Kempes, Sergio Olguín y Daniel Passarella) y marcó un tanto en la controvertida goleada ante Perú por 6-0 en Rosario.



Tarantini militó en Boca Juniors (conquistó la Copa Libertadores '77), River Plate, Birmingham City de Inglaterra y Talleres de Córdoba; Toulouse de Francia y Saint Gallen de Suiza.



-Télam:¿Si ves fútbol, que percibís?



- Alberto Tarantini: Veo fútbol, de acá y del exterior y estoy bastante al tanto de lo que pasa y lo que noto es que es: calidad muy poca, cantidad, bastante.



- T: ¿A que lo atribuís?



-AT: Hace ya varias décadas el fútbol pasó a ser más un juego de táctica y fuerza y, si bien los habilidosos siguen apareciendo, los pocos que hay, son los que hacen la diferencia. Esto es algo que se viene observado desde hace bastante tiempo. En las ligas más competitivas, salvo en Inglaterra, vienen saliendo campeones hace varias temporadas los mismos equipos. El fútbol argentino tiene ese plus por el que puede aparecer un equipo que puede marcar la diferencia, más allá de Boca o River. Racing, San Lorenzo e Independiente son cuadros que le pueden hacer fuerza a los más grandes.



-T: Este cuadro que describís ¿seguirá?



-AT: Si el fútbol argentino no le pone más énfasis y trabajo a las divisiones inferiores va a pasar que otro Messi no va a salir. Otro Maradona, menos que menos.



-T: Marcelo Gallardo hizo un gran crítica del fútbol argentino. Entre otras cosas dijo que ingresó en un proceso de "decadencia total" que le produce "pena".



-AT: La idea de que el fútbol argentino va marcha atrás hace rato que se viene viendo. El fútbol argentino tiene ese plus, que otros países no lo tienen, que es que se reinventa permanentemente. De una vez por todas tiene que mandar en Latinoamérica como uno de los más importantes y después. De vuelta, tratar de marcar una diferencia en el mundial.



-T: El último título del seleccionado argentino se remonta a cuando dirigía Alfio Basile, la Copa América de Ecuador 1993.



-AT: Hace mucho tiempo que la selección y el fútbol argentino local entró en un bache del que es muy complicado salir. Pasó una generación de jugadores que están dejando el fútbol o les queda muy poco. Lo más importante es lo que viene. Vamos a ser una selección "normal" sin un jugador que marque la diferencia como Kempes, Maradona o Messi. Por ahora no hay ninguno que pueda llevar la batuta como lo hicieron ellos.



-T: ¿Qué opinás del proceso de Lionel Scaloni en el seleccionado?



-AB: Para mí no era el cuerpo técnico que quería para la selección. Scaloni está en un proceso de cambio y tiene que llevar a Argentina al mundial de Qatar. Después se verá si la decisión de la AFA fue correcta o no. Pensé que iba a estar un DT con más rodaje que Scaloni. Es un equipo que está bien. En los partidos que vi por los puntos no es más que eso.



-T: ¿A Messi lo ves cómodo?



-AT: Messi es un jugador que se acomoda a la prioridad y a lo que necesita un equipo. A Messi hay que rodearlo de jugadores que le saquen el peso o la responsabilidad de ser siempre el que tiene que hacer la última jugada para marcar la diferencia.



-T: ¿Esto ocurre?



-AT: No, todavía no. Messi es un jugador extraordinario que demostró toda su capacidad y calidad. Los años pasan para todos. El se va reubicando y marcando territorio en un campo de juego para hacer lo mejor posible para la selección. Sigue marcando diferencia.



-T: ¿Cuál es tu candidato en la Copa Libertadores?



-AT: Palmeiras va ser un equipo muy duro de ganarle. Puede marcar la diferencia, al igual que Boca y River.



-T: En este 2020 ocurrió una algo impactante que fue la la muerte de Maradona.



-AT: Me dolió muchísimo la muerte de Diego porque fue un jugador maravilloso y como persona diez veces más. La verdad es que me jode, me hincha las pelotas, me lastima, ver toda esta porquería, esta prostitución, que hay alrededor tratando de sacar una ventaja de una persona que nos dio más que satisfacciones.



-T: Johnny Rep, en ausencia de Johan Cruyff la gran figura del seleccionado holandés en el Mundial 78, puso en duda, en diálogo con Télam, la legitimidad de la goleada 6 a 0 con que Argentina venció a Perú para pasar a la final del Mundial ´78 y admitió sus sospechas de "soborno". Su compañero René Van der Kerkhof afirmó que "todo el mundo" les decía "que Argentina debía salir campeón por las buenas o por las malas". -¿Qué posición tenés con estos conceptos?



- AT: Son dos irrespetuosos que no nos pudieron ganar adentro de la cancha. Que hayan dicho es una falta de respeto. Estos tipos lo que tienen que hablar es del partido que jugaron con nosotros. Y la diferencia la hicimos nosotros.