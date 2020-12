Se confirmó cuándo se jugará el Superclásico entre Boca y River

El Superclásico por la Copa Diego Maradona finalmente no tendrá cambio de fecha y se jugará el sábado 2 de enero a las 20 en la Bombonera. A pesar del pedido de River y de la televisión, en Boca no aceptaron adelantar el encuentro para el miércoles 30 de diciembre.

La intención del Millonario tenía que ver con la proximidad del partido frente a Palmeiras por Copa Libertadores, que será el martes 5 a las 21.30 en la cancha de Independiente por la ida de las semifinales. Con el calendario tal como está estipulado, Marcelo Gallardo optaría por no arriesgar a los titulares.



Justamente esa también era la idea de la televisión, que buscó cambiar la fecha para que ambos clubes tuvieran la chance de utilizar a sus mejores jugadores. Sin embargo, Miguel Ángel Russo fue contundente cuando anoche le consultaron por su preferencia sobre el día de disputa del Superclásico.



“El 2, como está previsto. El 3 no se puede, porque no dan las horas. Nosotros venimos de exigencias muy duras”, respondió el entrenador de Boca. La referencia a la imposibilidad de que sea el domingo tiene que ver justamente con que River se presentará dos días más tarde por la Copa Libertadores.