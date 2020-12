Riquelme habló de sus comienzos y de una anécdota tremenda con su mamá

Juan Román Riquelme salió de lo estrictamente deportivo y contó cómo fue su infancia en Don Torcuato, el cambio del barrio a ser profesional y una anécdota imperdible con su mamá, en lo que fue otra parte de la entrevista que dio para el videojuego FIFA 2021 en el que es ícono.

"Era muy lindo jugar al fútbol cuando era chiquito, desde que volvía del colegio a las 12 del mediodía hasta las 8 o 9 de la noche. Y después pasó a ser lo mismo, pero profesionalmente, lo he disfrutado muchísimo" , comenzó uno de los vicepresidentes de Boca.

El exfutbolista, en la nota que le dio a Goal, continuó en la misma sintonía, hablando de su barrio: "Soy muy agradecido al lugar al que nací. Soy feliz en ese lugar. Don Torcuato es maravilloso. Tuve la suerte de seguir jugando a la pelota como me enseñaron en mi barrio".

Para él, lo fundamental son los amigos, es por eso que todavía sigue conectado con los de la infancia. "No hay nada más lindo que jugar a la pelota con amigos. Sigo jugando con los mismos que tuve de chiquito, porque sigo viviendo ahí", afirmó.

Luego, se explayó con una anécdota increíble, referida a su mamá, que denota todo el amor que el Diez le tiene al deporte: "Mi mamá me había anotado en catequesis. Yo me escapaba por la otra puerta y volvía a jugar a la pelota hasta la noche. No iba, no tomé la comunión".

? Sinónimo de la CONMEBOL @Libertadores.

? Tres veces ganador de la máxima copa de Sudamérica.

? ¡Xeneize en cuerpo y alma!



Juan Román Riquelme, “Topo Gigio” está en #FIFA21. Descubre más de él. #GanarEnEquipo #WinAsOne pic.twitter.com/GDBc3icB0t — EA SPORTS FIFA LATAM (@EASPORTSFutbol) December 22, 2020

Por último, cerró con una breve, pero contundente descripción de quién era él cuando estaba en Don Torcuato: "Yo sabía que de General Paz para Capital era Riquelme, pero cuando pasaba General Paz para el lado de la provincia ya era Román de nuevo".