Gallardo enojado increpó a Delfino y le pidió explicaciones por la roja a Díaz

River está imparable en todas las competencias que disputa, sea Copa Libertadores o Copa Maradona. En la noche del sábado, venció con contundente por 3 a 1 a Huracán en el marco del torneo doméstico. Sin embargo, no todas fueron buenas ya que Paulo Díaz se fue expulsado.

Cuando terminó el partido, Marcelo Gallardo no se aguantó y encaró al árbitro Germán Delfino para pedirle explicaciones por la expulsión. El defensor vio la tarjeta roja por segunda amonestación por un reclamo, la primera había sido cuando cometió un penal.

"No fue un insulto, pero me protesta. Después le di la chance de que se arrepienta", le comentó Delfino al DT, antes de alejarse de las cámaras de televisión. Y el Muñeco le contestó: "Pero si no te insultó...".

Delfino iba a ampliar sus conceptos justo en el momento en que ambos involucrados observaron las cámaras de televisión y decidieron pausar la conversación de golpe.

Pasado el momento incómodo, Gallardo habló con la prensa y realizó el habitual análisis, haciendo mención especial a los jugadores “que muestran que pueden ser importantes”. ”A veces naturalizamos ausencias. Pero son los futbolistas los que aceptan nuestras exigencias y no se relajan”, sentenció.