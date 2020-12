Estudiantes y Argentinos van por un jugador que pretende volver a River

Internacional venció anoche a Palmeiras por 2 a 0, en el estado Beira-Río, de Porto Alegre, encuentro que marcó la despedida del volante argentino Andrés D'Alessandro. El mediapunta argentino, de 39 años, no renovará su contrato y pondrá el punto final a su brillante etapa en el club "gaúcho", donde jugó 12 temporadas y se convirtió en ídolo de su parcialidad.

A partir de enero próximo seguirá su carrera profesional en otro destino, que por ahora es una incógnita. El cabezón siempre expresó el deseo de retirarse en Inter o River por lo que mantiene la esperanza de poder afrontar un nuevo ciclo con la camiseta del millonario aunque por el momento no hay mayores novedades al respecto.

Son varios los clubes que harán un intento por el talentoso volante y hay dos del fútbol argentino que mostraron interés: Estudiantes y Argentinos Juniors, aunque no se descartan propuestas del exterior. D'Alessandro inició su carrera en River y luego pasó por Wolfsburgo (Alemania), Portsmouth (Inglaterra), Zaragoza (España), San Lorenzo e Inter de Porto Alegre.

Tras su despedida en Brasil, D'Alessandro habló de su futuro. "No será en Brasil, no me veo jugando en otro equipo de acá, pero lo decidiremos pensando en mi familia. Me siento bien físicamente, siento que puedo aportar y aportaré donde vaya. A partir del domingo hablaré más sobre mi futuro con mi representante. No me di el gusto de hacerlo hasta ahora por respeto", reconoció.

D'Alessandro sumó 269 partidos en el Inter, cuarto en el Brasileirao, y marcó 41 tantos, sumando ocho títulos locales y cuatro internacionales (Copa Sudamericana 2008, Copa Suruga Bank 2009, Copa Libertadores 2010 y Recopa Sudamericana 2011) con el club. Su ultima función en Brasil podría ser el 27 de diciembre ante Bahía como visitante.