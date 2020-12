La invitación de Holyfield a Tyson ¿Se viene la tercera?

El excampeón mundial peso pesado, el estadounidense Evander Holyfield, volvió a invitar hoy para un combate exhibición a su compatriota y también exmonarca Mike Tyson al ofrecerle "volver a bailar sobre un ring".



El expugilista de 58 años le dijo a Tyson, que el pasado sábado hizo un combate exhibición ante Roy Jones: "No más espera. Subamos al cuadrilátero y bailemos una vez más, Mike. Es hora de darle al mundo lo que todo el mundo quiere ver".



Holyfield le ganó dos veces a Tyson y ambos demostraron que están en buena forma, especialmente Tyson, a quien se lo vio que con 100 kilos ante Jones con un estado físico impecable, a sus 54 años,



"Siempre traté de concretar la pelea y no teníamos más que excusas. Ahora veo que Tyson quería un combate de preparación antes de pensar en pelear conmigo. No más excusas. Esta es la lucha que debe darse por nuestros legados. Dijiste que estabas listo para pelear conmigo; firma el contrato y sube al ring. Estoy listo", dijo Holyfield a Yahoo Sports.



Holyfield sorprendió al mundo del boxeo al derrotar a Tyson hace 24 años, ganando su tercer título mundial de peso pesado. El segundo combate pasó a la historia del boxeo por la forma en que concluyó ya que Tyson le mordió la oreja y fue descalificado.





Evander se entrena en Miami y quiere una oportunidad de volver al ring contra Tyson, quien descartó para su regreso a su exrival, eligiendo a Jones para hacer una pelea a ocho asaltos de dos minutos que culminó en empate, en un simbólico fallo.