La dura autocrítica de Diego Maradona y su pedido antes de morir

Tras la muerte de Diego Maradona, se alzaron múltiples voces sobre sus últimos días de vida y se viralizaron cientos de homenajes. En este sentido, Gustavo Rubio, sacerdote de la Parroquia María Auxiliadora de Berisso, recordó cómo fue su encuentro con el exfutbolista y señaló el emotivo pedido del diez.

En diálogo con Radio 10, el sacerdote comenzó su relato: “Diego me pidió que lo bendijera a él para lo que fuera a vivir. Me dijo que lo único que quería era paz”. El encuentro se produjo en septiembre del 2019, en las instalaciones del club Gimnasia y Esgrima de La Plata, en los comienzos de Maradona como entrenador del Lobo platense.

“Me llamó la atención que Maradona llamara a un cura. Pensé mal, pensé que era para sacar la mufa y no. Cuando llegamos lo esperamos un rato, y cuando nos encontramos me llamó mucho la atención que me pidió que lo bendijera a él y al equipo de parte de Dios, pero a él en especial para su vida y lo que viviera de ahí en adelante”, manifestó.

Rubio, además, recordó que vio a Maradona “agradecido con la vida y con Gimnasia”. Y agregó: “Uno tiene la imagen superficial de Maradona de lo que uno ve en la televisión, en los diarios y me impresionó mucho encontrarme con el hombre, con un semejante, y pidiendo paz ‘para lo que Dios me regale de vida de aquí en adelante’”.

“Diego me dijo, con sus palabras: ‘Yo me mandé muchas cagadas en la vida, muchas, y me arrepiento, pero tuve cosas buenas en la vida’, y habló de afectos y del fútbol”, señaló. Y confesó: “A mí me impresionó que Diego pudiera reconocer las faltas, las macanas que uno se manda, y me dijera: ‘Yo no soy ejemplo para nadie’. Era importante que quisiera reconocer sus límites y su pequeñez”.