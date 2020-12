Bomba mundial: la frase de Neymar sobre el futuro de Messi que retumba en Barcelona

Neymar Da Silva no titubeó después de imponerse con el PSG en Old Trafford, donde lideró la victoria del cuadro francés por 1 a 3. El brasileño atendió de forma individual a varios medios al término del partido y, en declaraciones a ESPN, soltó que desea es volver a jugar con su gran amigo, Lionel Messi, aunque no expresó si en Barcelona o París.

"Me gustaría volver a jugar con Messi, es lo que más quiero, para disfrutar con él otra vez dentro de la cancha. Lo pondría en mi lugar, no tengo problema, salgo yo. Quiero volver a jugar con él, seguro el próximo año tenemos que hacerlo", expresó y, en pocos minutos, sus dichos revolucionaron el mundo del fútbol.

Ambos jugaron juntos en el Barcelona entre 2013 y 2017 y formaron junto a Luis Suárez uno de los mejores tridentes de la historia del fútbol, la MSN, en la Ciudad Condal. Además, vale aclarar, que el vínculo de Messi con Barcelona finaliza en junio del próximo año por lo que se encendieron todas las alarmas.

¿Volverá pronto? Neymar dejó en claro que tiene muchas ganas de jugar con Messi nuevamente y dio fecha: "seguro el próximo año". pic.twitter.com/84uwWi7eyH — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 2, 2020

En las cuatro temporadas que Neymar jugó con Messi en el Barcelona consiguieron un triplete (Liga, Copa y Champions) más una liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.