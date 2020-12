Koeman sin pelos en la lengua: "Tienen que madurar"

Por la fecha 14 de La Liga, el Barcelona y el Valencia igualaron por 2 a 2 en el Camp Nou. Luego de partido, Ronald Koeman habló en conferencia de prensa sobre lo sucedido.

"Ha sido un partido difícil. Remontamos, pero teníamos que estar más concentrados. Tuvimos ocasiones, pero no estuvimos concentrados en algunas acciones. Ellos defendieron bien. Hemos hecho el esfuerzo en la segunda parte de ganar. Pero no hemos creado tanto como queríamos. Hemos hecho un partido irregular. Con el 2-1 hemos atacado, pero también tenemos que saber que hay que defender. Perdimos balones en zonas que eran peligrosas. He jugado con tres atrás para controlar mejor el partido", analizó el entrenador con respecto al partido.

"No creo que haya habido un problema de actitud. Ha habido irregularidad en el partido. Hemos perdido balones... el equipo ha tenido dudas", agregó. Y continuó sobre esta irregularidad: "La edad de los jugadores también influye. Puede haber dudas. Los jóvenes tienen que madurar".

Por otro lado se refirió a las individualidades. Sobre Araujo sostuvo que "es importante para un defensa marcar. Ha trabajado bien. Lástima que no ha sido el gol de los tres puntos". Sobre Messi, que alcanzó a Pelé en los 643 goles convertidos en un mismo club, Koeman manifestó: "Sabemos que su trayectoria es algo impresionante. Es muy grande".

También tuvo palabras para Frenkie De Jong: "Tuvo molestias en el entrenamiento de ayer y había un riesgo, según me dijeron los médicos, si jugaba de inicio. Le hemos dejado en el banquillo hasta el descanso. He cambiado cosas y le he sustituido por Busquets, pero no porque Busquets haya estado mal".

Por último, mantuvo las esperanzas en la pelea por el campeonato: "Todavía no nos hemos despedido del título. Faltan muchos puntos. Es una temporada muy complicada. En dos meses, todo puede ser diferente. Hay que luchar para recuperar los puntos".