¿Qué pasó en la reunión clave entre Boca y una de sus figuras?

La dirigencia de Boca se reunió con Darío Bombini, uno de los representantes de Julio Buffarini, quien está en el ojo de la tormenta por la renovación de su contrato. El defensor tiene vínculo hasta junio de 2021 y en caso de no llegar a un acuerdo, a partir de enero podría negociar con otro club para irse libre.

La novela que se armó en torno a este tema lleva ya algunos meses y si no se firma una prolongación amenaza con un complicado final. Como suele suceder, la dirigencia podría tomar la decisión de que durante el primer semestre del año ya no juegue ni se entrene junto a sus compañeros.



Sin embargo, cuando las negociaciones parecían estancadas, se informó sobre un nuevo encuentro pautado en el que se acordó una especie de "pacto de silencio" entre las partes. Es decir: seguirán las conversaciones pero no se filtrarán más datos para evitar perjudicar una posible renovación e incluso la imagen de Buffa.