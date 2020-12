Las declaraciones de un futbolista que conmueven Europa

Jan Vertonghen (33 años) ha hecho unas revelaciones que han impactado en Inglaterra. En pleno debate desde hace ya muchos meses sobre la necesidad de tomar medidas sobre las consecuencias que tienen ciertas jugadas para los futbolistas, el defensa belga del Benfica ha desvelado que jugó durante nueve meses en su última campaña en el Tottenham con síntomas de conmoción cerebral.

Los síntomas aparecieron después de un choque con su compañero de equipo Toby Alderweireld en la semifinal de la Champions League contra el Ajax. Vertonghen permaneció en el campo, pero se vio aún más afectado después del incidente. “Sufrí mucho después de ese golpe, con mareos y dolores de cabeza”, dice a Sporza TV. “Nunca hubiera tenido que seguir jugando”.

El belga explica que “me afectó durante nueve meses y obviamente no pude jugar tan bien como quería. No sabía qué hacer. Fue partido tras partido y entrenamiento tras entrenamiento”. Le salvó el encierro por la pandemia en marzo: “En ese momento no pude continuar. Solo me quedaba un año de contrato, así que tenía que jugar. Pero una vez que jugué, jugué mal”. Ya no renovó contrato y se marchó al Benfica.