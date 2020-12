Revelan detalles sobre la jugosa herencia que dejó Diego Maradona

La muerte de Diego Maradona generó, además una conmoción mundial, una fuerte disputa entre su entorno. Y esto tiene que ver con la jugosa herencia que el astro argentino dejó y que con el correr de los días se va revelando. Este martes, Mauricio D’Alessandro brindó detalles en un extenso diálogo con Radio La Red.

El abogado de Matías Morla, letrado que acompañó a Diego durante sus últimos años, no ocultó nada y confesó la lista de las propiedades, bienes, cuentas bancarias y demás: "No hay propiedades en el acervo sucesorio. Hay donaciones por anticipo de herencia y donaciones porque se le antojó, respecto de algunos bienes que en principio estarían dentro de un tercio del patrimonio".

Diego Maradona y Matías Morla.

"Les ha donado propiedades a parientes en línea ascendiente y descendiente y a hermanos. Ha cubierto a muchos de los herederos forzosos y algunos de los no forzosos. También a ex parejas. No hay nadie que haya pasado por el entorno de Maradona, teniendo alguna cercanía íntima, y que no se haya llevado algún bien", agregó.

En la misma línea, continuó: "Hay cuatro cuentas en el exterior a nombre exclusivo de Diego Armando Maradona". Cuenta con acciones en el club Dinamo Brest de Bielorrusia (el 0,5%), institución que lo nombró como presidente honorario en 2018: "Si los herederos hablan con el titular del club, es probable que obtengan una cifra varias veces millonaria".

Diego atesoró una carta escrita y firmada por Fidel Castro.

Otras ganancias del "10"

Dinero a cobrar por el contrato que firmó Nicolás Maduro para el programa televisivo De Zurda, que Maradona hizo durante el Mundial de Rusia 2018.

Una empresa radicada en Europa en sociedad con otras personas que se ocupaba de negocios de intercambios de cereales por petróleo.

Dos empresas norteamericanas de ropa y una inglesa.

Un Roll Royce, en Dubai, tres BMW y una camioneta que están en Argentina.

Tiene más de 200 objetos que están bajo custodia en un contenedor y en la mayoría de los casos, es imposible calcular cuánto cuestan. Hay una carta escrita y firmada por Fidel Castro, una guitarra con la que Andrés Calamaro le compuso una canción, un balón de platino que la FIFA les entregó a las leyendas del fútbol.

Prendas de vestir de Maradona que utilizó en momentos emblemáticos de su vida. Botines y camisetas que le regalaron distintas estrellas del deporte y la plaqueta que la FIFA le entregó durante el Mundial de Rusia 2018.

Con información de Infobae.