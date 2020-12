Coppola le dedicó unas palabras a Rocío Oliva tras el tremendo cruce en vivo

Guillermo Coppola y Rocío Oliva mantuvieron un duro cruce que, de a poco, parece ir quedando atrás. Todo comenzó a raíz de que ella le reclamó no haberle respondido mensajes y llamadas para poder estar presente en las horas previas a realizarse el velatorio de Diego Maradona, el pasado 26 de noviembre.

En las últimas horas, “Guillote” reconoció no haber tenido en cuenta a la ex del Diez porque “no la tenía agendada”. “Tenía mil y pico de mensajes”, dijo Coppola en Canal 13, acerca de aquel día en que el país estaba convulsionado por la noticia de la muerte de Diego. Al parecer, el número de Rocío se le pasó por alto y lo ignoró.

Hasta que, en la noche del domingo, Oliva disparó munición gruesa contra “Guillote”. La rubia aseguró que él no la ayudó a ingresar a la Casa Rosada aquella madrugada del 26 de noviembre: “Le reventé el teléfono a llamados y nunca me contestó”.

En diálogo con Tomás Dente, Coppola remarcó que se enteró de todo cuando escuchó a la ex novia de Diego hablando en “Polémica en el bar”. “Tenía mil y pico de mensajes, lo confirmo, pero no lo vi. No la tenía agendada. Recién ayer descubrí su mensaje, se lo hice saber y le pedí disculpas, como corresponde”, expresó Guillermo.

Horas antes, el ex representante había agregado: “Me molesta que diga que me rompió el teléfono. Tuve 1700 mensajes sin contestar. Después me dijo que me gritó para hacerla entrar. Pero yo no tenía ese poder. Además, no la escuché, si no lo hubiese intentado. Vi que había una maraña de periodistas con alguien, pero nunca supe que era ella”.

“Si hubiese podido hacer algo, lo hubiese hecho, porque entendía que ella tenía que estar presente”, concluyó Coppola acerca del origen del conflicto: Rocío quería participar del velatorio en la Casa Rosada, pero Dalma y Gianinna se opusieron.

Rocío, por su parte, terminó poniendo paños fríos: “Estás disculpado, no hay ningún problema. Me quedo tranquila de que sí te mandé mensaje, te llamé y me viste y no pudiste hacer nada. Lo entiendo, sé que era muy complicado pasar por encima de las chicas, así que no hay nada más que hablar de mi lado, está todo bien”. Y “Guillote” señaló que ya todo es un “tema aclarado”.