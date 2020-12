Beccacece explotó en contra de los arbitrajes: "Dejame de joder..."

Por la primera fecha del Grupo B de la Zona Complementación de la Copa Diego Armando Maradona, Racing cayó ante Vélez este viernes en el José Amalfitani. La Academia ganaba por 1 a 0, pero el local se lo dio vuelta sobre el final. En el segundo gol, Cristian Tarragona, quien luego asistió a Lucas Janson, partió en offside.

Al enterarse, Sebastián Beccacece explotó en contra del árbitro Patricio Loustau. "Es muy difícil así, Pato (a Loustau)", comenzó diciendo.

“Nos cagan en la Libertadores, nos cagan acá. Dejame de joder”, señaló el entrenador que no podía contener la bronca. Ante el exabrupto, Loustau le mostró la tarjeta amarilla, pero Beccacece continuó: “Estamos con todos pibes, nos cobran los goles en offside, el segundo partido igual. Siempre igual, Pato. Todos los partidos”.

Luego del partido, en la conferencia de prensa, el técnico expresó: “Otra vez la injusticia de los fallos arbitrales que nos vienen perjudicando en el torneo local y en la Copa. La verdad que estoy muy molesto y muy incómodo. Me cansé de ser políticamente correcto. No me callo más. Con o sin VAR nos perjudican siempre. A los entrenadores cuando nos equivocamos, nos echan. A los árbitros que los sancionen como deben”.

El próximo encuentro de Racing será ante Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa Libertadores. La ida se jugará el 16 de diciembre y contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich; en tanto, el VAR estará a cargo del argentino Mauro Vigliano.

El gol que le anularon por Copa Libertadores