Un entrenador rompió el silencio luego de decir a sus jugadores que "parecen unas nenas"

Sergio Hernández tomó la decisión de hacer una declaración pública en una conferencia de prensa. El argentino, que se desempeña como entrenador del Casademont Zaragoza de la Liga ACB de España, pidió unos minutos para dar una explicación.

“Parecemos unas nenas”, les había dicho el Oveja a sus dirigidos durante el tiempo muerto de su último partido. Por esto, comenzó su descargo diciendo: “A veces hay cosas que no aclares que oscurece, dicen... pero hay cosas que sí me gusta aclarar".

“Es un momento importante en la sociedad mundial este tema de tener cuidado en el uso de la palabras para no colaborar con quienes sí hacen problemas con la división de géneros o de clases o de razas o de lo que sea”, señaló Hernández.

“Nosotros, entrenadores o personas públicas, tenemos que tener mucho cuidado en eso. No pido disculpas ni hago un mundo de esto: simplemente no está bien”, recalcó el entrenador respecto de ese comentario en el cual se podría asociar el “jugar como unas nenas” a una falta de fuerza o de habilidad.

“Tengo 57 años y a lo mejor me quedan cosas todavía que hay que limpiar del todo. Mi cabeza no piensa así, es una expresión del momento”, explicó.

“Quería aclararlo por las dudas de que pueda llegar a confundir o que pueda parecer que yo me hago el tonto con este tema, que yo realmente pienso que las nenas no pueden hacer cosas que sí los nenes o que los nenes no pueden hacer cosas que sí las nenas. Me parece que es una discusión en la que ya la sociedad maduró y no entramos tanto, pero por las dudas aclaro”, finalizó.